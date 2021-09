Kim Kardashian au Met Gala 2021, un look qui vaut le détour(nement)

Cagoulée et tout de noir vêtue, la star en total look Balenciaga n'est pas passée inaperçue.





MODE - Un Met Gala sans une tenue extraordinaire de Kim Kardashian n'est pas un vrai Met Gala. À l'entrée du Metropolitan Museum of Art de New York ce lundi 13 septembre, la star de télé-réalité a été à la hauteur de sa réputation. C'est tout de noir vêtue, le visage entièrement cagoulé que Kim Kardashian est apparue.





Tandis que Billie Eillish, Lil Nas X, Normani ou encore Rihanna avaient misé sur des looks scintillants et colorés, la Californienne de 40 ans a préféré camoufler son corps de haut en bas dans une matière fluide et opaque. Ne dépassait qu'une très longue queue de cheval noire allant jusqu'au sol.





Et forcément, ce look surprenant n'a laissé personne indifférent. Devant les photos de Kim Kardashian au Met Gala, les internautes s'amusent à trouver des ressemblances. Certains y voient le pictogramme qui indique les toilettes pour femmes, d'autres un "cosplay du Sans-Visage" dans Le Voyage de Chihiro, film d'animation de Miyazaki…