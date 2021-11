Kim Kardashian et Pete Davidson main dans la main, romance confirmée

Kim Kardashian et Pete Davidson

Kim Kardashian et Pete Davidson ont été photographiés main dans la main à Los Angeles. Dans un même temps, leur histoire d'amour a été confirmée par l'entourage de la piquante brune.





Après des semaines de rumeurs en tous genres, c'est officiel : Kim Kardashian et Pete Davidson sont bien en couple. Quelques heures après les célébrations des 28 ans du comédien du «Saturday Night Live», qui a fêté cet événement avec la star de télé-réalité dans la propriété de sa mère Kris Jenner, le duo a été aperçu par les paparazzi lors d'une sortie à Palm Springs.





Les clichés publiés par le «Daily Mail» ce jeudi 18 novembre 2021 ne laissent la place à aucun doute. C'est cette fois main dans la main que la vedette de 40 ans et l'acteur américain ont été photographiés. Souriants et complices, Kim et Pete passaient visiblement un bon moment.





«Elle est très éprise»





Des informateurs se sont confiés sur cette idylle auprès du site E! News, média proche des Kardashian. «Ils sont très heureux et voient où les choses les mènent. Pete lui a dit qu'il ne voulait fréquenter personne d'autre. Elle dit à quelques personnes que ce n'était rien de sérieux, mais elle ne voit personne d'autre non plus... Elle essaye d'être détachée mais elle est très éprise. (...) Tout ça est très excitant pour elle», a-t-on dit. Le petit plus ? L'humour constant de Pete Davidson en toutes situations. «Il la fait rire à chaque fois qu'ils sont ensemble, elle est totalement fascinée par lui», a-t-on encore confié.