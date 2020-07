Kim Kardashian évoque la bipolarité de Kanye West pour la première fois

Kanye West est “une personne brillante, mais compliquée”, continue Kim Kardashian, qui liste les différentes difficultés de la vie quotidienne de son mari, un artiste observé de toutes parts, un homme noir qui a perdu sa mère dans des circonstances douloureuses, et qui doit désormais “vivre avec une pression et une isolation constantes, accentuées par sa bipolarité”.

Une société qui doit être compréhensive

C’est pour cela, explique-t-elle, qu’il arrive que son mari prononce des mots qui ne correspondent ni à son cœur, ni à ses intentions réelles. Ce qui fait dire à Kim Kardashian qu’il est nécessaire que la société soit compréhensive avec les individus souffrant de troubles mentaux dans les moments où ils en ont le plus besoin.





“Je vous demande simplement, à la presse et au public, de nous offrir la compassion et l’empathie dont nous avons besoin pour traverser cette épreuve”, conclut-elle, balayant en creux les rumeurs évoquant un possible divorce entre les deux célébrités, mariées il y a un peu plus de six ans et parents ensemble de quatre enfants (Saint, North, Psalm et Chicago).