Kim Kardashian habille les athlètes américaines

Kim Kardashian va habiller les athlètes américains

Kim Kardashian est en route pour les Jeux olympiques... ou du moins ses vêtements. Lundi, la star a annoncé sur les réseaux sociaux que sa marque de vêtement Skims signe les sous-vêtements officiels des athlètes féminines de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de 2021 à Tokyo.





“Depuis que j’ai 10 ans, mon beau-père me raconte tous les détails des Jeux Olympiques”, a-t-elle écrit, en référence à Caitlyn Jenner, médaillé d’or au décathlon en 1976. La star, qui explique avoir “passé tant de moment à admirer la force et l’énergie des Olympiens depuis les coulisses” considère aujourd'hui que la "boucle est bouclée”.





La collection de vêtements de nuit et de détente conçue pour les JO s’inscrit dans le style minimaliste de Skims, et comprend le drapeau américain et le logo Team USA.





L’athlète paralympique Scout Bassett, la star de l’athlétisme Dalilah Muhammad, la joueuse de football Alex Morgan et la nageuse Haley Anderson ont toutes pris la pose pour la campagne de promotion officielle de la collection.