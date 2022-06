Kim Kardashian lance sa propre ligne de soins pour la peau à un prix exorbitant

Kim Kardashian

On n’arrête plus Kim Kardashian. Après le succès de sa marque de shapewear SKIMS, elle veut maintenant conquérir le monde de la beauté avec le lancement de sa ligne de soins SKKN BY KIM. Théoriquement accessible à tous, cette ligne de soins pour la peau a un prix. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle marque très attendue.





Après l’arrêt de sa marque KKW Beauty l’année dernière, les fans de Kim attendaient avec impatience de découvrir ce qu’elle allait lancer ensuite. Abréviation de son ancien nom, Kim Kardashian West, sa marque rappelait son mariage avec Kanye West. Mais suite à leur divorce douloureux, il était temps de prendre un nouveau départ. C’est ce qu’elle a fait le 1er juin dernier, en présentant les premières images de sa marque de soins haut de gamme. “Je suis ravie de vous présenter la ligne: un rituel de soin rajeunissant en neuf étapes”, avait-elle alors annoncé sur Instagram.





Minimaliste... mais cher

Les neufs produits en question ont été mis en vente cette semaine. Du nettoyant à l’eau tonique, en passant par la crème pour les yeux et l’huile de nuit: ceux qui souhaitent acheter la gamme entière devront débourser pas moins de 675 euros. La star recommande tout particulièrement le sérum à la vitamine C, qu’elle juge indispensable. Un flacon de 30 ml à 105 euros. Pas donné, malgré un packaging minimaliste hyper tendance et une promesse alléchante. Fun fact: le design de ses produits est basé sur celui de son immense villa, imaginée par le Belge Alex Vervoordt.





Les contenants sont également réutilisables, et des recharges seront vendues à part.





Avec Kim, la liste des stars qui se lancent dans le secteur des soins de la peau s’allonge encore un peu. “L’actrice Jessica Alba a été l’une des premières, lorsqu’elle a fondé Honest Beauty en 2011", explique Sophie Vereycken, journaliste beauté pour Het Laatste Nieuws. “Puis a suivi le mannequin Miranda Kerr avec Kora Organics et Gwyneth Paltrow vend également des produits de soins de la peau sur son site de style de vie Goop. On retrouve également Kylie Jenner avec Kylie Skin et Kylie Cosmetics et Rihanna avec Fenty Skin et Fenty Beauty.”





Les soins de la peau sont à la mode

“L’explication est simple. Les stars disposent simplement de la base financière nécessaire pour lancer une entreprise et, grâce aux réseaux sociaux, elles peuvent commercialiser leurs produits immédiatement”, ajoute Sophie Vereycken. “De plus, la tendance des stars à s’aventurer dans des carrières secondaires n’est pas nouvelle. Il y a dix ans, de nombreuses célébrités ont lancé des parfums, mais l’engouement est retombé. Il en va de même pour le maquillage. En revanche, tout ce qui concerne les soins de la peau - crèmes, nettoyants, toniques, masques, sérums, boosters, etc. - a le vent en poupe. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses célébrités prennent le train en marche.”