Kim Kardashian : le coup de grâce qui a convaincu la star de quitter Kanye West

Kim Kardashian et son mari Kanye West - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020

Rien ne va plus entre Kim Kardashian et Kanye West. Le couple serait sur le point de divorcer et c'est madame qui aurait initié la démarche.





C'est l'une des nouvelles qui a agité la sphère people en ce début d'année 2021 : Kim Kardashian s'apprêterait à demander le divorce après six années de mariage avec Kanye West.





Une surprise pour certains, un coup que d'autres avaient vu venir...Quoiqu'il en soit, l'union du chanteur et de la starlette aurait atteint un point de non-retour. Dans un article du magazine People publié le 13 janvier, les propos d'un proche du couple indiquent que "le mariage de Kim et Kanye est irréparable", que la maman de 40 ans "en a plus qu'assez du chaos qui gravite autour de son mari" et qu'elle veut juste se "recentrer sur ses enfants et sa propre vie".





Si sur les réseaux sociaux et devant les caméras, le couple essaye de faire bonne figure, la réalité serait bien différente, puisque, toujours d'après les sources interrogées par People, Kim Kardashian serait de plus en plus inquiète "du comportement de Kanye".





La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? L'improbable course à la Maison Blanche du chanteur, qui s'était déclaré candidat à la présidence des Etats-Unis le 5 juillet dernier. Quelques jours après, le 19 juillet, le rappeur s'était effondré en sanglots lors d'un rallye de campagne en Caroline du Sud en expliquant que lui et sa femme avaient un temps pensé à avorter de leur première fille, North.





Mais ce n'est pas tout : en marge de cette candidature lunaire, Kim Kardashian serait également tracassée par la salve de tweets fumeux de Kanye West ces derniers mois. Le rappeur avait, entre autres, affirmé sur Twitter que sa femme essayait de le faire interner pour des raisons médicales, accusant également son épouse et sa belle-mère, Kris Jenner, de "suprémacie blanche" pour avoir "fait des déclarations sans son accord".





Kim Kardashian "pense" au divorce