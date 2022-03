Kim Kardashian répond aux allégations de Kanye West sur leurs enfants

Une fois n’est pas coutume, Kim Kardashian a répondu aux déclarations de son ex-mari Kanye West au sujet de leurs enfants. Ce lundi, sur Instagram, le rappeur, qui se fait désormais appeler Ye, a posté une photo où on peut voir deux pin’s représentant la star de la téléréalité et lui-même, entourant un troisième d’une tête d’alien.





« C’était sur le sac à dos de ma fille quand j’ai été "autorisé" à la voir la semaine dernière. C’est pourquoi je me donne tant de mal pour ma famille. Je suis câblé pour protéger ma famille à tout prix. En tant que prêtre de ma maison. Ne t’inquiète pas Northy, Dieu est toujours vivant », a-t-il ajouté en légende du cliché, censé avoir été pris la semaine dernière. Un message qui laissait donc entendre qu’il n’avait pas vu ses enfants depuis.