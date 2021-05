Korité 2021 : Coumba Gawlo parle à ses fans et rassure...

Coumba Gawlo Seck s'adresse à ses fans

C’est une femme toute pimpante et visiblement en pleine forme qui s’est adressée à ses fans, hier, jour de l’Eid-El Fitr. Même si sa voix doit continuer à être soignée, Gawlo Seck se porte mieux. Elle a tenu à le faire savoir.





Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, la diva à la voix d’or donne des nouvelles sur son état de santé et rassure ses fans.





"Je vais beaucoup mieux, Alhamdoulilah. Comme vous le savez, je suis hors du Sénégal pour soigner ma voix et actuellement, tout se passe pour le mieux. J’ai tenu à vous le faire savoir, vous mes fans, proches et amis, à travers cette vidéo. J’ai particulièrement choisi le jour de l’Eid-El Fitr, car j’ai aussi voulu vous présenter mes vœux en tant que musulmane. Je vous demande pardon et vous pardonne”, dit Coumba Gawlo Seck.