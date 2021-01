Kourtney Kardashian est en couple avec un célèbre musicien

Kourtney Kardashian en couple avec Travis Barker

Kourtney Kardashian n’est plus un cœur à prendre. D’après les informations de nombreux médias américains, l’aînée du clan Kardashian file le parfait amour avec le batteur du groupe Blink 182, Travis Barker. Les deux célébrités se fréquentent depuis plusieurs semaines, rapportent des sources proches du couple.





Ce week-end, Kourtney Kardashian et Travis Barker ont éveillé les soupçons en partageant des photos de leur escapade à Palm Springs sur Instagram. “Ils sont tous les deux à Palm Springs. Ils sortent ensemble depuis environ un mois ou deux. Ils ont été amis pendant longtemps mais cela a pris une tournure romantique. Travis l’aime bien depuis un certain temps”, pouvait-on lire dans la presse américaine.





Leurs enfants

Kourtney et Travis vivent dans le même quartier à Los Angeles. “Ça s’est fait très naturellement, car ils se connaissent bien”, raconte un proche à Entertainment Tonight. “Ses enfants et les siens s’entendent aussi très bien, un vrai avantage pour eux deux.” Kourtney Kardashian est maman de trois enfants: Mason (11 ans), Pénélope (8 ans) et Reign (6 ans). Travis a eu deux enfants durant son mariage avec Shanna Moakler, un fils Landon (17 ans) et une fille Alabama (15 ans).





Des points communs