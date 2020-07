Kourtney Kardashian explique pourquoi elle a quitté la télé-réalité familiale

À l’ombre des caméras de Calabasas. Alors qu’elle avait expliqué, il y a un an, quitter la télé-réalité familiale pour s’occuper de ses enfants, Kourtney Kardashian revient sur ses propos. Elle a donné les vraies raisons de son départ dans une interview accordée au Vogue Arabia, ce mardi 7 juillet.





?Ça fait quatorze ans que je tourne dans l’émission sans interruption, rappelle l’aînée de ‘L’incroyable Famille Kardashian’ dans le nouveau numéro du magazine dont elle fait la couverture. J’ai fini par sentir que je n’étais pas épanouie. C’était devenu toxique pour moi de laisser [le programme] occuper autant de place dans ma vie.”





“La vie privée, elle poursuit, c’est quelque chose que j’ai appris à apprécier. C’est difficile de trouver un équilibre entre ces moments intimes et ma vie dans la télé-réalité. Les gens ont cette fausse image de moi que je ne veux pas travailler. Ce n’est pas vrai. Je vais juste là où je trouve mon bonheur. Je mets de l’énergie dans ce qui me rend heureuse.”





Ses soeurs, Kim et Khloé, lui ont souvent reproché de ne pas avoir d’éthique professionnelle, d’en avoir rien à faire. La première, avec qui elle s’est disputée presque tout au long de la 18e saison, l’a aussi accusée de mettre “trop de putain de limites” à se laisser filmer.





Maman de trois enfants, Kourtney racontait sur le plateau de l’émission “Entertainment Tonight”, au mois d’août 2019, avoir décidé de “passer plus de temps [avec eux] et d’y mettre plus d’énergie”. Interrogée sur cette décision, Khloé, assise à côté de sa soeur, avait répondu: “Les gens arrivent, les gens partent. [...] Kourtney s’en va peut-être, mais elle reviendra. Ils reviennent tous.”