Kristen Stewart tiendra le premier rôle de la série « The Challenger », retraçant la vie de Sally Ride

Kristen Stewart va pour la première fois tenir le rôle principal d’une série. Elle y jouera Sally Ride, la première Américaine à voyager dans l’espace.





Kristen Stewart aura bientôt la tête dans les étoiles. Pour son premier rôle majeur dans une série télévisée, l’actrice de 34 ans incarnera une véritable icône américaine, Sally Ride. La nouvelle série biopic s’intitule The Challenger. Elle retracera la vie de l’astronaute et physicienne de la Nasa qui, en 1983, est devenue la première femme américaine à voyager dans l’espace.



« Qui mieux que l’une des plus grandes actrices de sa génération pour incarner Sally Ride ? » a déclaré Kyra Sedgwick, productrice exécutive de la série, dans une interview à Deadline au sujet de la star de la saga Twilight. « Elle n’a jamais fait de télévision, mais lorsqu’elle a lu l’histoire de Sally Ride, elle est devenue obsédée par l’idée de la raconter de son propre point de vue » a-t-elle ajouté.



Co-produite par Amblin Partners de Steven Spielberg et la société de production de Kristen Stewart, Nevermind, la série sera écrite par Maggie Cohn, qui a travaillé sur American Crime Story, The Staircase et Narcos : Mexico. Le scénario puisera notamment dans le livre The New Guys de Meredith E. Bagby narrant l’histoire d’un groupe de personnes créé par la Nasa au moment où elle cherchait à diversifier les équipages de ses navettes.



The New Guys retrace la formation de la classe d’astronautes issue de ce programme, qui mènera notamment la première femme américaine dans l’espace. Des astronautes qui doivent faire face à de nombreux freins en interne au sein de la Nasa pour réaliser leur rêve : s’envoler vers les étoiles.