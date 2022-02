Kylie Jenner a donné naissance à son deuxième enfant

Kylie Jenner donne naissance à son deuxième enfant

Kylie Jenner et le célèbre rappeur Travis Scott ont accueilli leur deuxième enfant le 2 février dernier. La star américaine de 24 ans a annoncé la merveilleuse nouvelle sur son compte Instagram hier en partageant un adorable premier cliché.





Kylie Jenner est devenue maman pour la deuxième fois ce 2 février. Sur son compte Instagram, elle a publié une photo montrant sa fille Stormi, 4 ans, en train de tenir la main du nouveau-né. En légende, la star a ajouté un cœur bleu, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un garçon. On ne connaît pas encore le prénom de l’enfant.





En moins de douze heures, la publication Instagram de Kylie a récolté plus de 12 millions de mentions “j’aime”. Dans les commentaires, ses sœurs Kim, Kourtney et Khloe Kardashian ont immédiatement félicité le couple. D’autres stars et anonymes ont tenu à souhaiter la bienvenue au nourrisson sous le cliché.





Une première grossesse secrète