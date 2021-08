L'absence remarquée de Meghan Markle à l’anniversaire d’Obama: “Elle était très déçue de ne pas recevoir d'invitation”

Meghan Markle absente à l'anniversaire de Barack Obama

L’ancien président américain Barak Obama a célébré son 60e anniversaire en grande pompe dimanche. Si nombreux invités célèbres étaient présents, ce n’était pas le cas de Meghan Markle, qui espérait pourtant recevoir une invitation. “Meghan s’attendait à être parmi eux”, a déclaré Angela Levin, biographe de la royauté, dans le journal britannique The Sun. “Mais ce n’était pas le cas”.

Selon Angela Levin, Meghan était très déçue de ne pas être invitée à la fête. “Elle s’attendait à faire partie des invités. Elle était très déçue. Elle aurait aimé y aller”. Selon plusieurs observateurs de la royauté, son absence est le signe que le lien spécial entre Meghan et l’ancien président a été rompu. Meghan a ouvertement soutenu le parti démocrate lors de chaque élection, et même après son mariage avec le prince Harry, elle a exprimé son soutien au président actuel Joe Biden. Un geste particulièrement frappant pour un membre de la famille royale, qui est censé rester politiquement neutre.

“Normalement, Harry et Meghan devraient être tout en haut de la liste des invités”, corrobore l’experte en royauté Camilla Tominey. “En tant que progressistes assumés et membres les plus récents de l’élite libérale américaine, tout le monde se serait attendu à ce que Harry et Meghan soient à la fête d’Obama”.





Certains affirment pourtant que Harry et Meghan ont reçu une invitation, mais ont décidé de ne pas assister à l’anniversaire d’Obama. Harry aurait ainsi organisé un week-end pour Meghan, qui fêtait son 40e anniversaire le 4 août, le même jour que l’ancien président américain.





Copie?

Cependant, Angela Levin ne croit pas à cette dernière hypothèse. “Laisser passer une invitation aussi prestigieuse? Ça ne ressemble pas à quelque chose que les Sussex feraient. Ils doivent encore se faire connaître aux États-Unis, et c’était l’occasion idéale. Je pense qu’ils ont simplement été retirés de la liste des invités parce qu’ils ont trop souvent copié les Obama depuis qu’ils se sont installés aux États-Unis: la biographie, leur accord avec Netflix.... D’ailleurs, j’ai entendu dire que Barack et Michelle n’apprécient pas du tout que Harry sape si ouvertement sa famille.”