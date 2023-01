L'angoissante photo de Noël de Madonna, fantomatique au milieu de ses enfants

L

La chanteuse a dévoilé sur son compte Instagram un portrait de famille aux allures inquiétantes, lundi 26 décembre.





Ils ont passé leurs vacances en famille, à Londres. Cette année, Madonna a en effet réuni ses quatre plus jeunes enfants - les jumelles Estere et Stella, 10 ans, Mercy, 16 ans, et David Banda, 17 ans – au pied du sapin. En témoignent ces clichés publiés par la chanteuse en story sur Instagram, le lundi 26 décembre.