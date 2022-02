L'ex-Miss USA Cheslie Kryst s’est donné la mort en sautant de son immeuble à New York

Cheslie Kryst , Miss Usa

L’ancienne Miss USA Cheslie Kryst est morte dimanche matin, selon sa famille et la police. Elle était âgée de 30 ans. La jeune femme, qui avait été couronnée en 2019, est décédée après avoir sauté d’un immeuble à Manhattan, selon la police de la ville de New York.

“C’est dans la désolation et le grand chagrin que nous partageons le décès de notre bien-aimée Cheslie”, a déclaré sa famille dans un communiqué obtenu par CNN. “Sa beauté, sa force et sa lumière intérieure inspiraient les autres dans le monde entier. Elle se souciait des gens, elle aimait, elle riait et elle brillait”.





Un porte-parole de la police de New York a confirmé au site américain Insider que la jeune femme avait sauté de l’immeuble de 60 étages dans lequel elle résidait à Manhattan, dimanche matin. Selon le New York Post, elle a laissé une note dans laquelle elle indique qu’elle souhaitait tout laisser à sa mère.





L’ancienne gagnante de Miss USA avait partagé une photo sur Instagram, quelques heures avant son décès. “Que ce jour vous apporte le repos et la paix”, avait-elle écrit sous un portrait d’elle.





Cheslie Kryst était une avocate qui cherchait à aider à réformer le système judiciaire américain. Originaire de Caroline du Nord, la jeune femme a pratiqué le contentieux civil pour un cabinet d’avocats et s’est efforcée d’aider les prisonniers qui avaient été injustement condamnés à bénéficier d’une réduction de peine, gratuitement.





“Cheslie incarnait l’amour et servait les autres, que ce soit à travers son travail en tant qu’avocate luttant pour la justice sociale ou en tant que Miss USA”, indique notamment son communiqué. “Mais surtout, en tant que fille, sœur, amie, mentor et collègue - nous savons que son impact perdurera”.





Nombreux hommages

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à Cheslie. C’est notamment le cas d’Iris Mittenaere qui a partagé une photo d’elle avec l’ancienne Miss USA dans sa story Instagram. “J’ai mal au cœur. Repose en paix mon doux ange, tu vas tellement manquer”, a-t-elle écrit. Sylvie Tellier a quant à elle partagé son choc face à la nouvelle.