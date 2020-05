L’entraîneur d’Adele face aux critiques: “Elle n’a jamais voulu devenir maigre, il y a juste un peu moins d’Adele autour”

Adele, Chanteuse britannique devenue maigre

L’ancien coach sportif de la chanteuse Adele est excédé. Il en a assez de lire la pluie de jugements de valeurs et commentaires désobligeants à l’égard de son ancienne célèbre cliente. Après quelques clichés volés où elle était apparue très amincie, elle a récemment assumé sa métamorphose dans une publication Instagram à l’occasion de son anniversaire. Sa perte de poids et sa silhouette tonique sont à couper le souffle et, si elle semble radieuse et en pleine forme, de nombreux internautes ont jugé bon de critiquer sa nouvelle apparence.

L’entraîneur privé Pete Geracimo ne comprend pas qu'on l’attaque de la sorte. Sur son compte Instagram, il insiste sur le fait que la star ne doit sa transformation radicale qu’à sa force de caractère et ses efforts. “Et cette métamorphose n’a pas pour vocation de vendre des albums, de faire de la pub ou de devenir mannequin. Elle l’a fait pour elle-même et pour son fils Angelo”, recadre-t-il.





Une perte de poids “forcément” malsaine





Il faut dire qu’en partageant une photo de sa silhouette si svelte moulée dans une jolie robe noire avec quelque 36 millions d’abonnés sur le réseau social, la chanteuse s’est exposée à la vindicte populaire. Certains estimant qu’elle a renoncé à qui elle était pour “rentrer dans le moule”, d’autres l’accusant d’avoir perdu son âme, d’avoir eu recours à la chirurgie ou d’avoir opté pour une méthode trop radicale et donc dangereuse pour maigrir. Voire d’inciter ses fans à ne pas accepter leur corps ou à faire de la pub pour des méthodes d’amaigrissement.





Ces réactions sont probablement dues au fait que le public, pourtant friand d’avant/après, n’aime pas le changement: la Britannique ne ressemble plus à celle qui s’est fait connaître avec “Chasing Pavements” en 2008 ou le planétaire “Someone Like You” en 2011. Elle a désormais davantage le look d’une Californienne sûre d’elle que celui de la bonne copine londonienne.





“Il n’a jamais été question de devenir super maigre”





L’ancien entraîneur personnel d’Adele dénonce le “fatshaming” de tous ceux qui accusent la star d’avoir eu recours à des moyens forcément dangereux pour changer aussi radicalement en si peu de temps. “Adele n’a jamais prétendu être quelqu’un qu’elle n’est pas. Elle a toujours été ce que vous voyiez et aimiez en elle”, lance-t-il pour la défendre.





“Quand Adele et moi nous sommes lancés ensemble dans ce parcours, il n’a jamais été question de devenir super maigre. Le but était qu’elle soit en bonne santé, surtout après la grossesse et l’opération (...) Elle a eu envie de s’entraîner et a également pris de meilleures habitudes alimentaires. Elle a perdu du poids et tout le monde l’a rapidement remarqué”, retrace-t-il.





“Avec une séparation, normal de vouloir devenir la meilleure version de soi-même”





Il évoque aussi l’impact évident de sa séparation d’avec son mari Simon Konecki: “Avec son arrivée à Los Angeles, tout le monde a suivi les changements douloureux dans sa vie personnelle. Rien de plus naturel dans ces circonstances d’avoir davantage conscience de soi et de vouloir la meilleure version de soi-même. Elle a commencé à mieux manger encore, s’est tenue à ses séances de fitness et elle a transpiré! Je ne pourrais pas être plus fier et heureux pour elle”.





Un peu moins d’Adele





“J’espère que les gens reconnaîtront qu’elle a travaillé dur pour atteindre ce résultat et apprécieront le fait qu’Adele a fait cela pour se sentir mieux, pour elle et sa famille. Elle n’a pas perdu de poids pour que les autres campent avec une moins grande estime d’eux-mêmes. Cette transformation personnelle n’a rien à voir avec moi ou avec vous. Cela ne regarde qu’elle et la manière dont elle veut vivre sa vie. Elle n’a pas changé et reste l’Adele que nous aimons tous. Il y a juste un peu moins d’Adele autour de qui elle est”, a-t-il joliment imagé en légende d’une photo d'un moment de détente partagé et flanqué du hashtag #RumorAsIt, clin d'œil à l'une de ses chansons.