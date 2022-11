L’ex-femme de Scottie Pippen et le fils de Michael Jordans’affichent à la plage !

Marcus Jordan en couple avec...

L’ex-femme de Scottie Pippen, Larsa Pippen a récemment été aperçue aux côtés de Marcus Jordan, le fils de Michael. Divorcée de la légende des Bulls depuis plus d’un an, Larsa avait déjà été en liaison avec Malik Beasley, l’arrière du Jazz d’Utah. Le média TMZ rapporte : “Larsa Pippen et Marcus Jordan ont visiblement laissé tomber leur amitié pour une véritable romance. (…) Tous deux se sont montrés très câlins sous l’ombre d’un parasol, tandis que des témoins ont affirmé qu’il se sont embrassés”.





Pour rappel, Michael Jordan et Scottie Pippen formaient un duo légendaire en NBA au sein des Chicago Bulls. À eux deux, ils ont remporté six titres entre 1991 et 1998.