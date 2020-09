L’ex-femme de Trump se confie sur sa relation avec le président américain et tacle Melania au passage

Ivana Trump, ex epouse Donald Trump

Au cours d’une interview accordée à l’émission britannique “Loose Women”, l’ancienne épouse de Donald Trump, Ivana Trump, s’est confiée au sujet de sa relation avec le président des États-Unis. Elle en a également profité pour donner son avis sur Melania Trump Durant l’interview, Ivana Trump - qui a eu trois enfants avec le président américain - a révélé qu’elle pouvait appeler Donald Trump à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, malgré son emploi du temps chargé. Elle a expliqué qu’ils étaient devenus amis depuis leur divorce en 1991, pour le bien de leurs enfants.





“Ex-épouses”





Lorsque le journaliste lui a demandé si elle parlait parfois avec Melania Trump, Ivana a répondu du tac au tac: “Je parle directement avec M. le Président. Je ne discute pas avec ses ex-épouses et ne m’implique pas dans sa vie privée.” Le terme “ex-épouses” a fait tiquer le journaliste, qui lui a alors fait remarquer que Melania était toujours l’actuelle femme de Trump. Mais Ivana n’a pas souhaité corriger sa “faute”. Une pique directement destinée à la Première dame des États-Unis qui relance le débat concernant le mariage de Trump et sa femme. En effet, plus tôt cette semaine, une ancienne amie proche de Melania Trump révélait que son mariage avec Donald n’était qu’une transaction les arrangeant tous les deux: lui voulait une femme sexy; elle voulait être en sécurité.





