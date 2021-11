L’histoire d’amour de Roger et Liliane, stars de TikTok

Qui a dit que TikTok n’était pas fait pour les personnes âgées ? Roger et Liliane sont des stars de la plateforme, grâce à l’aide de leur petit-fils. Le couple a fêté ses 66 ans de mariage et revient sur ses débuts. Leur première rencontre a lieu en 1953 : « Elle me plaisait énormément, mais je ne savais pas comment l’aborder parce qu’à l’époque, ce n’était pas facile. » Ni Tinder ni les smartphones n’existaient alors.



Après leurs fiançailles, Roger a attendu deux ans et demi avant d’embrasser l’élue de son cœur : « Parce que tu avais peur, moi j’en rigole aujourd’hui. » lance Liliane. En 1955, ils se marient et 66 ans plus tard, les voilà toujours amoureux et devenus personnalités influentes d’un réseau social très connu. Roger et Liliane content le récit de leur histoire d’amour dans la vidéo de notre partenaire Brut.