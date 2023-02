L’incroyable 90eme anniversaire de Paul Biya

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a fêté le 13 février ses 90 ans d'existence.

Au lendemain, le jour de la Saint Valentin, il a adressé un message de remerciements à tous ceux qui lui ont montré une marque d’attention à l’occasion de cette journee dans son village natal, Mvomeka.





«Je vous remercie pour votre forte mobilisation et vos chaleureux messages à l’occasion de la célébration de mon anniversaire. I am immensely grateful for your massive mobilisation and warm messages on the occasion of my birthday», a écrit le president Paul Biya.





A Yaoundé, des hommages ont également été organisés à l'honneur du Président Biya, en présence de quelques autorités et membres du gouvernement.