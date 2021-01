L'une des 121 maîtresses de Tiger Woods témoigne dans un documentaire HBO: "Il était là, dans mon lit...”

Les maitresses de Tiger Woods témoignent

En ce mois de janvier, HBO sort un documentaire événement sur la vie sulfureuse de la légende du golf Tiger Woods. La carrière de l’Américain sera décryptée et analysée au cours de 2 épisodes de 2 heures. Rachel Uchitel, l’une des dizaines de maîtresses que l’Américain a eues, a notamment décidé de rompre le silence: “Il était là, dans mon lit... et il était mon ‘tigre’.”





L’histoire de Tiger Woods est connue. Il est l’un des plus grands golfeurs de tous les temps et l’un des sportifs les plus populaires du début du 21e siècle. Vainqueur de 15 tournois majeurs, il a révolutionné le monde du golf par ses résultats sportifs et en attirant un nouveau public. À 21 ans, il est même devenu le plus jeune vainqueur de Masters de tous les temps. Le golfeur américain a également été le premier athlète à franchir la barre du milliard de dollars de gains.





Mais en 2009, un scandale éclate. Après des révélations sur son infidélité, il rompt alors avec le mannequin suédois Elin Nordegren. Les tabloïds affirment qu'il aurait trompé sa femme avec pas moins de 121 femmes différentes. Parmi elles, Rachel Uchitel. L’Américaine de 45 ans a décidé de témoigner dans le reportage de HBO.





Témoignage de Rachel Uchitel





La bande-annonce (voir vidéo ci-dessus) du documentaire révèle déjà quelques déclarations de Rachel Uchitel, à l’époque serveuse dans une boîte de nuit à New York: “Tiger gagne à nouveau des trophées et des tournois, il peut mettre le passé derrière lui. Les gens veulent l’encourager à nouveau. Mais pour les femmes, c’est une autre histoire et ce n’est pas vraiment juste.”





“Les dix dernières années ont souvent été très difficiles. Sans connaître la vérité, vous entendez les gens dire des choses sur vous et porter un jugement. C’est douloureux de traverser la vie comme ça. C’est pourquoi j’ai pensé que le moment était venu de raconter enfin mon histoire”, ajoute-t-elle.





Ces dernières années, Tiger Woods a tout fait pour mettre son passé derrière lui et remonter la pente. Avec succès. Sur le plan sportif, il s’est remis sur les rails. En 2019, il réalise l’exploit de remporter un 5e Masters et son 15e titre majeur, onze ans après le dernier.





Et en privé, il semble aussi s’être remis. Récemment, il a joué un tournoi avec son fils Charlie à ses côtés, son ex Elin Nordegren et sa partenaire actuelle, Erica Herman.