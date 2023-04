La cause du décès du rappeur Coolio révélée

La cause du décès du rappeur américain Coolio a (enfin) été révélée, a annoncé son manager. L’artiste, retrouvé mort à l’âge de 59 ans chez un ami à Los Angeles en septembre dernier, a succombé à une overdose de fentanyl. Des médias américains ont également rapporté, sur la base de son certificat de décès, que des traces d’héroïne et de méthamphétamine ont également été trouvées dans son sang.