La chanteuse et actrice Fatel Sow agressée à Grand-Yoff

La jeune chanteuse Fatel Sow a été victime d'une agression aux environs de Grand-Yoff.





La demoiselle, qui est également actrice dans la série “Virginie”, a été surprise par des malfrats, alors qu'elle était dans un taxi.





Ces derniers lui ont pris de manière violente son iPhone 12, sa bague en or et des affaires qu'elle avait par-devers elle. Fatel n'a pas donné plus de détails sur cette agression.