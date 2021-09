La Chine ordonne aux émissions de télé-réalité de bannir les hommes “efféminés” et les “influenceurs vulgaires”

La Chine bannit les hommes efféminés des téléréalités

La Chine interdit désormais certains programmes de télé-réalité et ordonné aux diffuseurs de véhiculer une image plus masculine des hommes, alors que le pouvoir opère une reprise en main dans le monde du divertissement.

Pékin cherche à assainir un secteur marqué ces derniers mois par une série de scandales qui ont culminé avec l'arrestation courant août de l'immense star Kris Wu, soupçonné de viol. Plus récemment, l'actrice Zheng Shuang a écopé la semaine dernière d'une amende de 39 millions d'euros pour évasion fiscale.

Émissions très critiquées

Les émissions de télé-crochet qui permettent aux téléspectateurs de voter massivement pour leur candidat préféré sont très populaires en Chine. Mais elles sont aussi très critiquées pour leur influence néfaste qui pousse certains fans à des comportements irrationnels.





Réfréner “l’idolâtrie”

"Les chaînes de télévision et les plateformes en ligne ne doivent plus diffuser de programmes qui développent l'idolâtrie ou des émissions de variété et de télé-réalité", indique dans un communiqué l'Administration nationale de la télévision et de la radio.





Bannir les hommes “efféminés”

Le régulateur appelle par ailleurs à établir des critères de beauté "corrects" et à bannir les hommes "efféminés" et les "influenceurs vulgaires". Il faut renforcer et "promouvoir vigoureusement l'excellence de la culture traditionnelle chinoise [...] et la culture socialiste avancée". Face à une baisse de la natalité dans le pays, Pékin fustige l'allure efféminée de certaines célébrités, inspirées par les pop-stars coréennes. La semaine dernière déjà, le service de vidéos en ligne iQiyi, un équivalent en Chine de Netflix, avait annulé les tournages d'émissions de télé-réalité.





Limiter le consumérisme exacerbé