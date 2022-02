La dispute entre Kim et Kanye devient incontrôlable: “Kim dit que je veux la tuer”

Dispute entre Kim et Kanye

Kim Kardashian et son ex Kanye ‘Ye’ West se livrent une dispute médiatique depuis plusieurs semaines, et elle est sur le point de devenir incontrôlable. Alors que la tension entre les deux stars est à son paroxysme, le rappeur affirme maintenant que Kim l’accuse de vouloir la faire tuer.





Sur ses réseaux sociaux, Kanye West a affirmé que Kim Kardashian l’a accusé de vouloir la faire tuer. Cependant, il n’a pas fourni de preuves concrètes qui attesteraient cette affirmation. Dans tous les cas, le rappeur assure qu’il n’a aucune intention de lui faire du mal et qu’il n’a engagé personne pour la tuer. L’artiste ajoute que de telles accusations sont dangereuses, car elles pourraient le conduire derrière les barreaux.





Ces derniers temps, Kanye West s’en est pris plusieurs fois publiquement à son ex-épouse et sa célèbre famille, le clan Kardashian. Leurs quatre enfants restent le principal point sensible entre les deux. Le rappeur affirme que Kim fait tout son possible pour le tenir éloigné d’eux. “Je n’ai même pas le droit d’être en colère, alors que je suis un père. Ils (la famille Kardashian, n.d.l.r.) me disent que j’ai tort de réagir comme ça”, avait-il notamment confié.





TikTok

Récemment, des agents de sécurité l’auraient arrêté à la porte de la maison de Kim alors qu’il voulait entrer avec sa fille North. De plus, l’artiste mondialement célèbre n’apprécie pas vraiment que sa fille de 8 ans soit sur la plateforme TikTok et qu’elle y publie régulièrement des vidéos. Si Kim Kardashian a toujours préféré rester discrète sur leurs problèmes de famille, elle a tout de même tenu à donner son avis sur la question TikTok en lançant: “Le besoin constant de Ye de m’attaquer dans des interviews et sur les médias sociaux est en fait plus dommageable que tout ce que TikTok North fait.” Elle a ensuite ajouté: “En tant que principale responsable de nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille tout en lui permettant d’exprimer sa créativité sur la plateforme qu’elle souhaite parce que cela la rend heureuse.”

