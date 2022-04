La femme de Bruce Willis dévoile une première photo de lui depuis l’annonce de sa maladie

Bruce Willis, Malade

À 67 ans, Bruce Willis met un terme à sa carrière dans le monde du cinéma en raison de problèmes de santé. L’homme a annoncé souffrir d’aphasie, un trouble neurologique qui affecte notamment la parole et la bonne communication. Ce mercredi 6 avril, sa femme Emma Heming Willis a publié une première photo de l’acteur depuis cette terrible annonce.





Sur le cliché en question, publié sur le compte Instagram d’Emma Heming Willis, Bruce Willis et sa femme apparaissent très complices et détendus lors d'une balade en forêt. C’est leur fille de 10 ans, Mabel Ray, qui a capturé cet instant de bonheur. “Papa et Maman dans leur habitat de prédilection”, écrit la femme de l’acteur en légende de la publication.





Il s’agit de la première photo de Bruce Willis depuis l’annonce de la fin de sa carrière d’acteur la semaine dernière. L’acteur de 67 ans a récemment appris qu’il souffrait d’aphasie, un trouble du langage qui peut apparaître soudainement après un AVC ou une blessure à la tête, ou se développer suite à une maladie.





Aphasie

C’est la famille de l’acteur qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. “Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d’aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui”, ont écrit ses proches sur Instagram.