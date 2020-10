La fête d’anniversaire de Kim Kardashian à Tahiti provoque l’indignation

Kim Kardashian fête ses 40 ans à Tahiti avec ses feres et soeurs

Pour son 40e anniversaire, Kim Kardashian a loué une île privée et a fait venir tous ses convives par jet privé. Une fête qui a largement été critiquée sur les réseaux sociaux, et qui va surtout à l’encontre des directives mises en place par la Californie, qui conseille à ses habitants d’éviter de voyager, sauf en cas d’urgence ou pour le travail.





Depuis plusieurs mois maintenant, la Californie est soumise à une interdiction de voyager pour des raisons non essentielles. L’État conseillent en effet à ses citoyens d’éviter de voyager, sauf en cas d’urgence ou pour affaires. Pourtant, pour ses 40 ans, Kim Kardashian a ignoré ces directives et s’est envolée avec ses proches pour des vacances à Tahiti, selon le site américain E!





Sur les réseaux sociaux, la star a partagé de nombreuses photos des festivités. “Avant la Covid, je pense qu’aucun d’entre nous n’appréciait vraiment le simple luxe de pouvoir voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis dans un environnement sûr", a-t-elle écrit sous une série de photos d’elle entourée de ses invités. “Après deux semaines de multiples examens de santé et de mise en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant”.





“Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et plein d’autres choses. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose d’inaccessible en ce moment, alors dans des moments pareils je mesure à quel point j’ai une vie privilégiée”, a-t-elle conclu.

Son message a agacé de nombreux internautes, qui lui ont reproché d’être déconnectée de la réalité. “Tu sais ce qui aurait été normal pour moi, Kim? Ne pas avoir à dire au revoir à ma mère sur FaceTime alors qu’elle était en train de mourir du coronavirus (...) Faire l’étalage de ton anniversaire comme ça, c’est cruel et ça n’a aucun sens”, a ainsi réagi une internaute.





“Tant mieux pour toi. J’ai perdu quatre mois de salaire, je suis toujours au chômage et j’ai vu une baisse importante de mes futurs revenus. J’aide mes filles à s’occuper de la garde de leurs enfants et de l’école en ligne. Je n’ai toujours pas reçu ma déclaration d’impôt pour 2019. Je suis contente que vous vous soyez amusés”, a commenté quelqu'un d’autre.

“Êtes-vous insensible au point de ne pas vous rendre compte que la majorité des gens ne veulent pas entendre parler de ça pendant la pire recrudescence de Covid? Les gens vont à la banque alimentaire, pas sur des îles privées”, a lancé le rockeur britannique Peter Frampton.