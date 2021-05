La fille d’Alain Chabat pose nue trois mois après son accouchement

Louise Chabat fille de Alain Chabat pose après la grossesse

Louise Chabat a voulu briser le tabou sur le post-partum en publiant une photo d’elle totalement nue, trois mois après la naissance de son premier enfant. “Je suis tombée enceinte il y a un an jour pour jour et mon corps mettra probablement ce même temps pour s’en remettre”, a-t-elle commenté.





“Qui d’autre est encore enceinte après avoir accouché?” Après avoir donné naissance à son premier enfant le 8 février dernier, Louise Chabat a joué la carte de la transparence sur Instagram. La fille du comédien français Alain Chabat a ainsi partagé un montage photo d’elle à cinq mois de grossesse et trois mois après son accouchement.





“Je suis tombée enceinte il y a un an jour pour jour et mon corps mettra probablement ce même temps pour s’en remettre. C’est ok. C’est normal”, a-t-elle écrit en légende. “Résultat, tu te retrouves enceinte de cinq mois en post-partum de trois. C’est un peu le compte à rebours à l’envers”.





“Féminité relax”

Cette confiance en elle et en son corps, la jeune femme la doit à sa mère. “Je l’ai toujours vu être à l’aise avec son apparence, s’en foutre de son image, être douce avec elle-même sur tous ces sujets futiles... Elle m’a appris tout ça en montrant l’exemple. Inconsciemment. Juste en incarnant cette féminité relax. Je ne l’ai jamais vu mal parler de son corps ou se déprécier”. Une mentalité qui lui a appris le “respect de soi”. “Des vergetures de la cellulite des bourrelets des poils. Oui et? Faites-moi un procès”.





“Je pense que c’est le plus beau cadeau qu’on puisse faire à nos enfants aujourd’hui. Leur apprendre tout ça en l’incarnant nous-mêmes”, poursuit-elle. “En étant douces avec nous. En nous aimant. En nous remerciant. En nous respectant. Et en nous foutant la paix. Trop de charge mentale quand on est maman pour se rajouter des injonctions sur nos corps post-partum”.