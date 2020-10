La jolie déclaration d’amour de Carla Bruni à Nicolas Sarkozy: “Il me donne sa confiance”

Carla Bruni, epouse Nicolas Sarkozy

Sur le plateau de “C à vous", la chanteuse s’est confiée sur sa relation avec celui qu’elle surnomme “son homme", et qui l’a largement inspirée pour l'écriture de son nouvel album, qui sort ce vendredi.





Ce jeudi, Carla Bruni était invitée sur le plateau de “C à vous” sur France 5 pour présenter son nouvel album, le premier composé uniquement de chansons inédites depuis sept ans. Pour l’élaboration de ce disque, la chanteuse a pu compter sur le soutien de son mari, Nicolas Sarkozy. “Il est bonne patte. Pour la musique il est bonne patte. Pour tout”, a-t-elle confié. “C’est un homme... C’est curieux, mais les hommes de pouvoir ont quelque chose d’un peu liberticide, et lui c’est le contraire”.





Elle a ensuite fait une jolie déclaration d’amour à celui qui partage sa vie depuis près de 13 ans. “C’est un homme qui laisse l’autre faire, qui a confiance, qui n’a jamais surveillé personne. Ni ses proches ni ses collaborateurs”, a-t-elle poursuivi. “C’est drôle, les gens l’imaginent comme quelqu’un qui voudrait contrôler les autres, mais en vérité, il pose sa confiance dans les gens et après il laisse faire”.





“C’est ça que j’aime par rapport à la musique, ce n’est pas son monde, ce n’est pas sa vie mais il me donne sa confiance et il ne connaît pas la censure ou le commentaire négatif. C’est quelqu’un qui ne fait que donner de la force”. Et qui, visiblement, l’inspire aussi.





Dans “Les Séparés", elle chante ainsi ce qu'une semaine de séparation avec son mari provoque en elle, tandis que dans “Le garçon triste”, elle évoque une facette méconnue de la personnalité de l’ancien président français.