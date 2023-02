La “peur” de Didier Awadi

La situation du Sénégal suscite des craintes. Le souvenir des violences du mois de mars 2021 reste vivace dans l’opinion publique alors que les affaires politico-judiciaires se multiplient et que la Présidentielle approche à grands pas. Didier Awadi, rappeur engagé, fait partie des inquiets.





“Les gens ont peur, la violence croît, le climat est très tendu. La démocratie est fragile, au Sénégal, et, aujourd’hui, tous les germes de la division sont là”, a lâché, l’ancien membre du Positive Black Soul, dans un entretien accordé à Jeune Afrique.