La légende de la boxe Mike Tyson ouvre un coffee shop à Amsterdam: “J'ai tout testé moi-même”

Mike Tyson, la célèbre légende de la boxe, a ouvert un coffee shop à Amsterdam. L’Américain de 56 ans possède déjà dans son pays natal un ranch entièrement consacré au cannabis. En ouvrant un café dans la capitale néerlandaise, Mike Tyson s’attaque désormais au marché européen.



Situé sur la Spuistraat d’Amsterdam, le café de Mike Tyson s’appelle Coffeeshop Tyson 2.0, rapporte le triple champion du monde de boxe. “C’est un rêve devenu réalité que d’ouvrir notre premier café à Amsterdam”, a déclaré l’ancien sportif dans un communiqué de presse. “Ici, les fans peuvent déguster mes produits préférés. Je les ai tous essayés et testés et j’ai hâte de partager avec l’Europe certains de mes produits les plus appréciés.”



L’ex-boxeur consomme de la marijuana et du cannabis depuis des décennies. “Cela fait plus de 20 ans que je participe à des combats de boxe au plus haut niveau. Par conséquent, mon corps s’use beaucoup. Pour calmer mes nerfs et faire disparaître la douleur liée à deux opérations, entre autres, j’ai commencé à en consommer”, a-t-il expliqué.



Il a ouvert une ferme de cannabis en 2018 à California City: une ville isolée d’environ 15.000 habitants située à un peu moins de 100 km du parc national de la Vallée de la Mort. Depuis 1998, la marijuana est autorisée à des fins médicales dans l’État de Californie, mais depuis le 1er janvier 2018, la drogue est également autorisée à des fins récréatives. Aux Pays-Bas, la possession d’une petite quantité d’herbe est légale depuis 1976. Toutefois, à partir de mai 2023, il sera illégal de consommer de la marijuana dans les rues du vieux centre d’Amsterdam.



Mike Tyson n’est pas le seul ancien athlète de haut niveau à posséder une entreprise en lien avec le cannabis. L’ancien cycliste Floyd Landis vend également des produits à base de cannabis dans le Colorado depuis 2016.