La nouvelle Mme Diouf serait “aawo” et non “niarel”

Le mariage polémique du double ballon d’or africain, El Hadj Ousseynou Diouf de la semaine dernière cache bien des choses. En effet Ndèye Aly, la nouvelle Mme Diouf n’est pas « niarel » (seconde épouse) comme beaucoup de sénégalais le pensent.



D’après les informations de l’animateur people,Tange Tandian, Valérie Bishop aurait divorcé du père de ses deux enfants depuis un bon moment.



Il précise même que « cette séparation date de la période de l’accouchement de Kenza, leur fille de 18ans », au mois de novembre dernier.



Ce qui laisse entendre que Ndeye Aly a trouvé la place libre chez Dioufy et est donc « aawo » (première femme).



En gros, « entre Dioufy et Valérie c’est fini depuis », d’après Tange. Leurs chemins se seraient séparés après 22 ans de vie commune, d’amour, de bohème et surtout de complicité.