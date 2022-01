La nouvelle vie de Yannick Noah, “chef de village” au Cameroun

Yannick Noah, Chef de Village au Cameroun

Le magazine Brut est allé rendre visite à Yannick Noah au Cameroun, où le chanteur et ancien tennisman vit désormais, sur les terres de son enfance.

Yannick Noah vit aujourd’hui à Yaoundé, au Cameroun, dans le quartier d’Etoudi. Un retour aux sources pour l’ancien vainqueur de Roland-Garros (1983). Une remise en question initiée après le décès de son père en janvier 2017. Un changement de vie radical: “C’est là que j’ai grandi”, confie-t-il au média français. “Je suis le patriarche de ce qui était un village et maintenant, c’est l’un des quartiers de Yaoundé”, la capitale du pays. Cette nouvelle “responsabilité”, “Tonton Yannick” s'y attelle avec passion: “Tu t’occupes des petits, tu t’occupes des anciens. Et puis de temps en temps, pour les plus jeunes, c’est une bière”, raconte-t-il devant l’école que sa mère, ancienne professeure de français, a fondé à l’époque. Sa chambre d’enfant fait d’ailleurs désormais office de classe.

“Je suis parti 48 ans”