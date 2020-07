La photo de Matt Pokora qui fait fondre toute la toile

Matt Pakora, chanteur

Depuis plus de 15 ans, Matt Pokora peut compter sur le soutien et la présence de son public. Le chanteur sait rendre à ses fans tout cet amour, notamment en partageant des moments intimes de sa vie avec eux sur les réseaux sociaux. Hier, l’artiste a publié une tendre photo de lui et son fils sur son compte Instagram.

Matt Pokora et sa petite famille ont enfin pu rentrer en France. Depuis la naissance de son fils Isaiah en janvier dernier, le chanteur n’était toujours pas rentré au pays. Au micro de NRJ, Matt Pokora a confié son bonheur d’être de retour: “Ça fait du bien de rentrer, de revoir la famille, les amis. Et puis d’avoir l’impression de retrouver un peu aussi mon métier quoi. Ça a l’air d’aller de mieux en mieux! Pour l’instant, tout va bien donc.”





“Je craque”

Depuis, la famille prend du bon temps. Avec sa femme et son fils, Matt Pokora a pris la direction de la Corse pour profiter des plages idylliques et des paysages époustouflants de l’île. Le chanteur a immortalisé ce voyage comme il se doit. Sur Instagram, il a partagé un joli cliché de lui et son fils où on peut les apercevoir allongés sur un bateau. Le petit Isaiah porte un maillot de football aux couleurs de l’équipe préférée de Matt Pokora: l’Olympique de Marseille. Au dos, on peut lire le nom “Tota” qui se réfère au véritable nom de famille de l’artiste.





De nombreuses célébrités, mais également des anonymes ont craqué face au cliché. Caroline Receveur, Shy’m, Jade Lagardère ou encore Sonia Rolland ont laissé des émojis très évocateurs dans les commentaires. “Tellement magnifique”, “Je craque”, “Les plus beaux”, écrivent à leur tour les fans.