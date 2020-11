La rappeuse Cardi B élue femme de l'année par le magazine américain "Billboard"

Cardi B au défilé Chanel à Paris le 1er octobre 2019 - Christophe ARCHAMBAULT - AFP

La rappeuse de 27 ans, qui a rencontré cette année un grand succès avec le clip WAP, sera intronisée le 10 décembre prochain lors de l'événement Billboard's Women in Music.





La rappeuse Cardi B, qui a rencontré ces derniers mois un grand succès avec le morceau WAP, a été élue femme de l'année 2020 par le magazine américain spécialisé Billboard. L'artiste de 27 ans sera intronisée le 10 décembre prochain lors de l'événement Billboard's Women in Music.





Très engagée politiquement, et fervent soutien de Bernie Sanders, Cardi B a marqué cette année les esprits avec WAP, son duo sulfureux avec Megan Thee Stallion, qui évoque l'anatomie et le plaisir féminins. Sorti en août, le morceau est devenu viral sur le réseau TikTok et a provoqué l'ire des élus républicains.





Phénomène musical depuis 2017





La rappeuse aux près de 75 millions d'abonnés sur Instagram a également été choisie pour être l'un des visages de la campagne automne-hiver 2020 de la maison de mode Balenciaga. Originaire du Bronx et ancienne strip-teaseuse, Cardi B est devenue un phénomène musical en 2017 avec son hit Bodak Yellow.