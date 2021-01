La reine Elizabeth II accorde un rare privilège à Kate Middleton

Les faveurs de la Reine Elisabeth à Kate Middleton

Un traitement de faveur qui attise toutes les jalousies. Comme le révèle le magazine britannique OK!, Kate Middleton a eu l’honneur de recevoir une ligne directe pour joindre la reine d’Angleterre. Elle n’a donc plus besoin de passer par ses nombreux assistants.

Cette année, Kate Middleton et le prince William fêteront leurs dix ans de mariage. De leur mariage somptueux en 2011 à la naissance de leurs trois enfants, le couple a toujours été très populaire auprès des Britanniques. La duchesse de Cambridge, qui deviendra reine d’Angleterre un jour, occupe une place particulière dans le cœur des citoyens.





Au fil des ans, Kate Middleton a également noué un lien particulier avec Elizabeth II. Dernièrement, la reine d’Angleterre lui a accordé un rare privilège, dont jouit seulement sa garde très rapprochée: une ligne directe pour pouvoir la contacter à tout instant sans devoir passer par ses assistants. “Kate a sa propre ligne directe pour parler à la Reine et elle l’appelle pour prendre de ses nouvelles et lui donner des nouvelles des enfants. Elle s’appuie toujours sur elle pour obtenir des conseils”, explique Duncan Larcombe, expert de la famille royale britannique, dans les colonnes du magazine OK!.





Entraide