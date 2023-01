La robe “tête de lion” de Kylie Jenner ne passe pas inaperçue

Kylie Jenner repousse les limites de l’originalité à la Fashion Week Haute Couture de Paris. Ce lundi 23 janvier, à l'occasion du défilé de la maison Schiaparelli, la star mondiale est apparue dans une audacieuse robe surmontée d’une tête de lion. Une pièce qui n’est évidemment pas passée inaperçue.

Après la Fashion Week Homme, place à la Fashion Week Haute Couture cette semaine à Paris. Durant les prochains jours, la capitale française va de nouveau vivre au rythme des défilés des plus grandes maisons de couture. Ce lundi 23 janvier, la maison Schiaparelli présentait ses nouvelles créations lors d’un défilé auquel de nombreuses stars ont assisté. Parmi celles-ci: Kylie Jenner, qui est à Paris depuis ce week-end.

Critiques

Sur les réseaux sociaux, la robe de Kylie Jenner était au centre des débats ce lundi. Si pour certains, il s’agit d’une pièce iconique qui représente la patte créative de la maison Schiaparelli, pour d’autres, cette pièce est complètement déplacée. Selon plusieurs internautes, porter cette robe avec une fausse tête de lion revient à cautionner d'une certaine manière la maltraitance animale. “Totalement inapproprié”, “Une honte”, “Je suis choquée par cette robe”, “La tête d’un animal n’est pas un accessoire", peut-on lire parmi les nombreuses critiques sur la toile.

Shame on #vogueparis, #schiaparelli and #kyliejenner Whether real or fake using an animal head is encouraging reverence of animal abuse. pic.twitter.com/jkWw5LvZ7k