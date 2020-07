La tendre déclaration d’amour de Hélène Sy à Omar Sy pour leurs 13 ans de mariage

Omar Sy, acteur et sa femme

Ce lundi 6 juillet, le couple fêtait ses noces de muguet. L'occasion pour Hélène Sy de déclarer une nouvelle fois sa flamme à son mari.

Hélène et Omar Sy filent le parfait amour depuis 13 ans. Si le couple est souvent aperçu sur les tapis rouges ensemble, Hélène et Omar Sy restent très discrets sur leur vie privée. Cependant, à l’occasion de leur 13? anniversaire de mariage, la femme d’Omar Sy a décidé de partager un cliché intime du couple sur ses réseaux sociaux. Elle en a profité pour déclarer une nouvelle fois sa flamme à son mari. “Je me souviens du jour où nous nous sommes mariés et que je devais dire: ‘oui je le veux’”, écrit Hélène Sy, un brin nostalgique.





Un message rempli d’amour

“Je savais que ma vie avait commencé et je suis reconnaissante pour chaque jour, les hauts et même les bas que tu as passé avec moi. Je suis si reconnaissante pour le merveilleux mari et ami que tu es pour moi. Et le dévoué et aimant père que tu es pour nos enfants”, déclare-t-elle en légende de la photo. Elle conclut avec un “Je t’aime”. Omar Sy a directement partagé cette photo sur son compte Instagram en story en y ajoutant un cœur rouge.









Des photos rares

Récemment, la femme d’Omar Sy avait également publié des adorables clichés de ses enfants. Sur les photos, on pouvait apercevoir les bambins en train de se promener dans un jardin en plein coucher de soleil. “Soyez la lumière mes bébés”, écrivait-elle.