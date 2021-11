Lady Gaga n'est pas passée inaperçue à la première de "House of Gucci"

Du Gucci pour l’avant-première de House of Gucci. Mardi 9 novembre, l’ensemble du casting du nouveau film de Ridley Scott s’est prêté au jeu des photographes à l’occasion de l’avant-première du film, projeté à Londres. Adam Driver, Lady Gaga, Camille Cottin, Salma Hayek, mais aussi Jared Leto étaient présents.



Lady Gaga a fait honneur au film en portant une sensationnelle robe violette, toute en fluidité et légèreté, de la maison Gucci. Complétée d’une longue cape, la chanteuse n’est pas passée inaperçue. Celle qui a, au début de sa carrière, habitué les photographes aux tenues excentriques, n’a pas perdu le sens du spectacle au photo call. Lancés de traine, talons (très) compensés et résilles sur les jambes et sur les bras, Lady Gaga était renversante.



Mais elle n’est pas la seule à avoir choisi la maison italienne pour l’avant-première. Salma Hayek, en robe dorée, et Jared Leto en costume bleu en velours ont également opté pour un look Gucci.

L’élégante Camille Cottin était aussi présente pour l’évènement. Elle portait un palazzo blanc, et une chemise en transparence. Enfin, Adam Driver était, quant à lui, habillé par Burberry.