Laeticia Hallyday “dit tout” à Paris Match, Laura Smet lui répond sur RTL: “Il n’y aura jamais de paix possible”

Laeticia et Laura Smet

Laeticia Hallyday s’est confiée à Paris Match depuis Savannah, la maison de Johnny, et désormais la sienne, dans les Hauts-de-Seine en France. Dans une longue interview, parue aujourd’hui, elle revient sur l’accord trouvé avec Laura et David au sujet de l’héritage du taulier.

Elle regrette que tout se soit joué “sur la place publique”. “Il y a eu des affabulations, des fantasmes, des gens que je ne connaissais pas se sont mis à raconter notre vie alors qu’ils n’en savaient rien”, dit-elle, blessée. Elle confie que Johnny a laissé derrière lui “des frustrations, des incompréhensions”. “Sans doute qu’il aurait suffi d’en parler entre nous pour tout dissiper. (...) Mais je n’en veux à personne, je ne juge pas, on fait son deuil comme on peut.”

Laeticia explique: “Johnny et moi nous sommes fait des promesses que je ne pouvais pas renier.” Elle assure que “Johnny aimait ses enfants, tous les quatre. Différemment, mais il les aimait. (...) Je sais moi, que son testament était un vrai testament d’amour. Il n’a jamais voulu faire du tort à ses aînés.” Si un accord est conclu, David ne l’a pas signé. À travers la voix de son avocat, il s’est dit “satisfait de la façon” dont Laeticia protège la mémoire de Johnny. Elle explique lui avoir écrit un message, en lui disant que Jade et Joy aimeraient retrouver leur frère. “Il ne m’a pas répondu.” Au sujet de Laura, elle revient sur la lettre ouverte qu’elle a publiée: “Laura n’a pas anticipé la folie, le mal, la haine que sa lettre ouverte allait déclencher”, dit Laeticia. Elle leur reproche de ne pas avoir “tenu les promesses” faites à la Madeleine.





Au sujet de l’héritage proprement dit, elle explique que “la réalité, c’est qu’il y a du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes. (...) Nos finances reposaient sur les avances des tournées et les ventes d’albums. Et je vais devoir rembourser la dette fiscale. C’est mon devoir, je l’accepte. Mais ce n’est pas l’argent qui me manquera le plus: élever mes filles sans leur père, c’est ça le plus difficile.”





Laeticia sait qu’elle ne fera jamais son deuil de l’homme avec lequel elle a vécu de ses 19 ans à ses 45 ans. “C’était abyssal de me retrouver sans lui.” Elle refait sa vie “petit à petit” avec Pascal Balland. Elle refuse de vivre avec lui dans les maisons qu’elle a partagées avec Johnny. “On va essayer cet été à Saint-Bart mais je réinventerai ma vie autrement, dans un autre bungalow, un espace que je n’ai pas occupé. (...) C’est une histoire d’amour qui me fait du bien, me ramène à la vie.”





La réponse de Laura Smet ne se fait pas attendre

Laura Smet a répondu sur RTL aux propos tenus par sa belle-mère dans Paris Match. Et le discours est bien différent. “On est sur un mètre de distance en ce moment, mais entre elle et moi ça va plutôt être des kilomètres. Il n’y aura jamais de paix possible”, dit Laura.





Laura en veut à Laeticia d’avoir rompu, avec cette interview accordée à Paris Match, “la clause de confidentialité” au sujet de l’accord financier qu’ils ont fini par trouver. “Avec mon père, il y a des choses qu’on ne se disait pas par pudeur. On parle d’une évasion fiscale, je ne vais pas mentir là-dessus. Mon père a été très mal conseillé à la fin de sa vie. Et les cancers, on se les fabrique. Mon père aurait sans doute aimé que ça se passe mieux.”





Laura ne lui pardonnera jamais de l’avoir “empêché de dire au revoir à mon père”. “Elle a commis l’irréparable en refusant qu’on puisse le voir.” Elle explique avoir reçu un SMS du portable de Johnny quelques jours avant sa mort. “Alors qu’il dormait. C’est de la manipulation à haute dose.”





Elle dit encore n'avoir appris qu’à la cérémonie de la Madeleine qu’il fallait partir à Saint-Barthélémy le lendemain. Laeticia dit que les promesses faites à la Madeleine n’ont pas été tenues. Laura jure qu’ils ne se sont pas parlé, qu’il n’y a eu aucune échange.