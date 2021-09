Laeticia Hallyday: “Johnny m’envoie Jalil pour réapprendre à vivre et à aimer”

Laeticia Hallyday, Epouse Johnny

Invitée dans l'émission “Quotidien” lundi soir, Laeticia Hallyday a évoqué sa nouvelle vie avec son compagnon Jalil Jespert, qu’elle estime devoir à son défunt mari.

Ce lundi 13 septembre, à la veille du concert hommage à Johnny Hallyday qui se tiendra ce mardi à Bercy, Laeticia Hallyday était présente sur le plateau de “Quotidien”. L’occasion pour elle de revenir sur sa relation avec le rockeur, mais également d'évoquer sa nouvelle avec Jalil Jespert, rencontré l’été dernier.

Très émue, Laeticia a confié avoir retrouvé goût à la vie grâce à lui. “Je suis heureuse de me sentir vivante. Je suis persuadée que c’est Johnny qui me l’envoie pour réapprendre à vivre et à aimer”.





“Son amour me porte”

La veuve du rockeur a toutefois ressenti le besoin de “présenter” à sa manière son nouveau compagnon à Johnny. Le couple s’est ainsi rendu à plusieurs reprises à Saint-Barth, sur la tombe du Taulier. “C’était une étape importante pour moi”, a-t-elle ajouté. “Je retrouve goût à l’existence grâce à Jalil. Son amour me porte tous les jours. C’est une belle rencontre. C’est quelqu’un qui compte énormément pour moi, donc c’était important de le présenter à Johnny”.





Malgré ce bonheur retrouvé, Laeticia n’a pas l’intention de se remarier, comme elle l’a clarifié dans les pages du Parisien. “Il n’en est pas question. En tout cas, pas pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne pense pas que je me remarierai un jour”.