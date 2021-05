Laeticia Hallyday obtient un sursis de 10 ans pour rembourser les dettes de Johnny

Laeticia Hallyday, Epouse Johnny

Après la mort de Johnny en 2017, Laeticia Hallyday a hérité des dettes du chanteur au fisc, soit 30 millions d’euros. Cela inclut plusieurs redressements fiscaux, dont un de 13 millions d’euros, que le fisc réclame depuis 2011. Dans l’impossibilité de payer cette somme à court terme, la veuve du Taulier a demandé un sursis de dix ans pour effectuer le remboursement.





Laeticia Hallyday avait dit “oui” à Johnny pour le meilleur... et pour le pire. Après son décès en 2017, sa veuve a non seulement hérité de ses biens, mais aussi de ses dettes. Sur l’ardoise: 30 millions d’euros à rembourser. Cela dit, il avait été convenu que la femme ne rembourserait pas ce montant en une seule fois. Mais depuis 2011, le fisc réclame une somme de 13 millions d’euros à Johnny, et désormais, c’est à Laeticia de régler ce montant au plus vite.





Sursis

Dans une interview pour Paris Match en juillet dernier, la maman de Jade et Joy avait affirmé qu’elle allait rembourser ce montant à l’administration fiscale, précisant: “C’est mon devoir, je l’accepte.” Mais l’argent n’est toujours pas arrivé dans les caisses du fisc... En effet, Laeticia Hallyday ne disposerait pas des liquidités suffisantes pour rembourser les 13 millions d’euros, selon le magazine Capital. Elle devrait d’abord vendre plusieurs propriétés, dont sa villa de Pacific Palisades à Los Angeles.





Lors d'un séjour en France au mois de mars, la veuve de Johnny a introduit une demande de procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce. Le but? Geler ses dettes et les actions en justice des créanciers. Sa demande a finalement été acceptée par la deuxième chambre du tribunal de commerce. Elle obtient donc un sursis de dix ans pour rembourser les dettes, ce qui lui permet d’étaler les paiements.





