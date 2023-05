«C’EST UNE THÉORIE MAIS JE NE PEUX PAS L'AFFIRMER» : GIMS ASSUME SES PROPOS POLÉMIQUES SUR LES PYRAMIDES ET L’ÉLECTRICITÉ

Samedi 27 mai, Gims est revenu, dans l’émission «Quelle époque» diffusée sur France 2, sur ses propos polémiques où il assurait, fin mars, qu’il y avait de l’électricité dès l’Antiquité au sommet des pyramides. Le chanteur a finalement estimé qu’il «ne pouvait pas affirmer» que cela soit vrai.







Dans l’émission «Quelle époque», diffusée ce samedi soir sur France 2, la chanteur Gims est revenu sur ses récentes déclarations lors d’une interview pour la chaîne YouTube OuiHustle où il a déroulé des théories révisionnistes, flirtant avec le complotisme sur la potentielle présence de l'électricité au sommet des pyramides dès l'Antiquité.





«Je parlais de l’Afrique avant, d’union, d’idées et de solidarité. Pour cela, j’ai donné en exemple les pyramides parce que c’est fascinant. L’Egypte c’est quelque chose qui fascine depuis l’aube des temps. C’est mystérieux et fascinant. C’était un exemple pour l’Afrique pour dire que ce qu'ils ont réussi à faire est dingue», a expliqué le chanteur de 37 ans.





«Apparemment, ils avaient de l’électricité, c’est une théorie (…) Je ne peux pas l’affirmer. Je ne peux pas le signer sur un papier. Mais, je pense que le sujet de l’Egypte devrait rester quelque chose de fascinant et mystérieux. Cela m’a choqué que ça prenne autant d’ampleur», a-t-il ajouté.









Le 22 mars, Gims avait estimé que les pharaons avaient développé, dans l’Antiquité, un système d’alimentation électrique à travers l’or présent au sommet des pyramides. Une théorie complotiste bien connue mais qui a été contredite, à plusieurs reprises, par les historiens.





«Les pyramides qu'on voit, au sommet y'a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité... C'était des foutues antennes ! Les gens avaient l'électricité. Les Egyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement», avait-il dit.