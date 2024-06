«Comme si j’avais léché du caramel» : Kate Winslet revient sur son baiser «pas si génial» avec Leonardo DiCaprio dans Titanic

Dans une interview à Vanity Fair, l’actrice britannique revient sur la scène culte de son baiser avec Jack Dawson, devenu l’un des plus célèbres de l’histoire du cinéma.





Kate Winslet s’est fait connaître du grand public pour son rôle de Rose DeWitt Bukater dans Titanic. Vingt-sept ans après la sortie du film culte de James Cameron, l’actrice de 48 ans est revenue sur son si célèbre baiser avec Leonardo DiCaprio sur la proue du paquebot. Dans une interview vidéo accordée à Vanity Fair , dévoilée le 12 juin, elle l’assure pourtant : non, ce baiser «n’était pas aussi génial qu’il n’y paraissait». De quoi plonger encore un peu plus notre cher Jack Dawson dans les tréfonds de l’océan.

La star britannique étaye ses propos. Elle confie notamment que la scène a été compliquée à filmer : d’abord parce qu’elle était chargée de faire ses retouches de maquillage et celles de DiCaprio entre les prises, étant donné que l’équipe n’était pas en mesure de les atteindre rapidement. Et puis, parce que le baiser à proprement dit a été «gaché» lorsque les deux fonds de teint - aux tons différents - ont fini par se fondre entre eux. «Nous avons continué à faire ce baiser… Avec le maquillage qui coulait, j’ai fini par avoir l’air d’avoir léché du caramel.»





Les fous rires de DiCaprio





Avec le recul, Kate Winslet qualifie même le tournage de cette scène de «cauchemar». Et pour cause : outre le maquillage qui coulait, Leonardo DiCaprio «n’arrêtait pas de rire» tandis qu’elle «ne pouvait pas respirer dans ce foutu corset» qu’elle portait.