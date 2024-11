«Et pour s'essuyer les fesses ?» : Cynthia Erivo, la star du film «Wicked», embarrassée par une question sur ses ongles

En pleine promotion du film «Wicked», attendu en salles le 4 décembre, Cynthia Erivo a été questionnée sur la longueur de ses ongles et les difficultés que cela pouvait représenter pour son hygiène personnelle.

Au raz-des-pâquerettes. Invitée du podcast «Armchair Expert» animé par Dax Shepard, Cynthia Erivo a été interrogée sur son hygiène intime, et la difficulté que cela pouvait poser d’avoir des faux-ongles taille XXL. «Est-ce que je peux te poser une question super inappropriée ? Quand tu dois t’essuyer les fesses…», a lancé ainsi Dax Shepard au milieu de l’interview. «Je savais que tu allais poser cette question», a rétorqué dans la foulée la comédienne de 37 ans à l’affiche du film «Wicked» dont la sortie est prévue le 4 décembre prochain.

Attendu en salles le 4 décembre, «Wicked» verra Cynthia Erivo et Ariana Grande incarner les sorcières légendaires Elphaba et Glinda, et la manière dont leur relation avec le magicien d’Oz va mettre à mal leur amitié, et les pousser à accomplir leur destinée en devenant respectivement la Bonne et la Méchante Sorcière de l’Ouest.