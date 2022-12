« Ils ne peuvent pas m’atteindre » : Omar Sy répond aux attaques contre ses filles en France

Les filles d'Omar Sy, victimes d'attaque haineux

En promotion actuellement pour son film « Tirailleurs » qui sort début janvier 2023, Omar Sy a accordé une interview à Mouloud Achour dans son émission "Clique". L’acteur franco-sénégalais a parlé des attaques contre ses filles. En effet, sa femme Helene Sy avait publié en août dernier un cliché de Sabah et Selly, leurs deux filles sur les réseaux sociaux. Ce qui a donné lieu à des critiques déplacées. La star d'Intouchables a clairement fait savoir que ces attaques ne pouvaient pas l’atteindre.





« Ils peuvent gigoter dans tous les sens, monter, descendre… Mon trajet je le fais et j’en n'ai rien à foutre de vous et de ce que vous dîtes et de ce que vous pensez. Ils ne peuvent pas m’atteindre. Ils l’ont compris, je suis libre et détaché de tout ça » a-t-il déclaré. Pour lui, ces personnes qui critiquent veulent justement l’atteindre en s’attaquant à ce qu’il a de plus cher: ses enfants. « Mais elles sont solides. On les a éduquées comme ça, elles savent. Bon ça pique un peu, mais elles comprennent et ça va » a-t-il assuré.





La France « est pleine de paradoxes »