« Je me porte mieux » : Coumba Gawlo donne de ses nouvelles après une longue absence pour soigner ses cordes vocales

Coumba Gawlo donne de ses nouvelles

Elle est l’une des 15 personnalités les plus influentes de la musique sénégalaise. Coumba Gawlo, prépare son retour après une longue absence à cause de la maladie. En effet, la diva de la musique sénégalaise s’est accordée une pause pour soigner ses cordes vocales. Invitée de l’émission « A l’Affiche » de France 24 hier lundi 13 février, l'auteure, compositrice et interprète a parlé de son projet musical, un album en phase de finalisation, mais surtout de la santé de ses cordes vocales.





« Au début je n’arrivais pas à élever la voix »





Le moins qu’on puisse dire c’est que les « choses se sont beaucoup améliorées ». « Aujourd’hui je me porte mieux, c’est vrai que c’est plus long, je ne m’y attendais pas. Je croyais que c’était oups, allez ! On y va et c’est fini. Mais avec le temps j’ai compris que cela prendra du temps effectivement. Et donc, j’ai décidé de faire avec, de vivre avec cette réalité et de continuer à mener mes activités extra-scènes… (Mais) les choses se sont beaucoup améliorées. Au début je n’arrivais pas à élever la voix, on ne m’entendait pas » a déclaré Coumba Gawlo.





« Il y a de l’espoir »





L’artiste arrive maintenant à se faire entendre, même si sa gêne, comme elle l’évoquait tantôt, n’a pas encore totalement disparu. « Parfois j’ai des hauts et des bas au niveau de la voix. Il y a des crises parfois si je peux le dire ainsi ; mais il y a de l’espoir. Je fais avec. Parfois je vais bien, parfois pas bien comme je le veux, mais je fais avec » explique la diva de la musique sénégalaise.