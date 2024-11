«Je suis prise» : Maïmouna Fall parle de sa vie amoureuse

Maïmouna Fall, actrice sénégalaise sacrée meilleure espoir africain aux Sotigui awards ce week-end au Burkina Faso, n'est plus un coeur à prendre. «Je suis prise et très très prise», a-t-elle confié, abordant sa vie amoureuse dans un entretien accordé à L'Observateur.



L'interprète de Ramatoulaye dans la série Coeurs brisés est si éprise «qu'elle ne [dira] pas non à un mariage», dit-elle.