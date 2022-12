« On accepte les putes » : Julia Silva parle des sacrifices des compagnes de joueurs argentins

Julia Silva, campagne de Marcos Acuna

Au soir du 18 décembre 2022, juste après la victoire de l’Argentine face à la France, les femmes et partenaires des joueurs et leurs enfants sont descendus sur l’aire de jeu pour congratuler leurs maris ou compagnons. Mais quels rôles jouent ces femmes aux côtés de leurs hommes et surtout quels sacrifices elles sont amenées à faire dans le couple ? C’est Julia Silva, la partenaire de Marcos Acuna qui en a donné une idée dans un post publié sur les réseaux sociaux.





La compagne de l’allier du FC Séville, explique que les femmes ou partenaires de joueurs acceptent beaucoup de choses. « J’ai du mal à leur écrire quelques mots, enfin… à nous. Nous sommes toujours avec eux, contre vents et marées surtout. On accepte les injustices, les putes, accoucher seules, passer les fêtes et les anniversaires seules, déménager, soutenir les enfants, leur expliquer qu’ils vont se faire de nouveaux amis, sécher leurs larmes… Il y a beaucoup de choses qu’on porte » a écrit Julia sur son compte Instagram, accompagné d’une photo de la plupart des partenaires et épouses des joueurs argentins.





« Leur rêve c’est aussi le nôtre »