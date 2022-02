[Captures] «Oubliées » par Air Sénégal à Dakar : Les épouses des Lions partagent leur déception sur les réseaux sociaux

Les épouses des lions laissées en rade à Dakar

Les épouses des Lions, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye font partie du lot des proches des joueurs « oubliés » par la compagnie Air Sénégal. Ainsi, elles ruminent leur colère et déception à travers des posts sur les réseaux sociaux. « Vos joueurs, nos maris n’ont pas fermé l’œil de la nuit parce qu’ils s’inquiétaient de notre situation à l’aéroport. Dire qu’ils doivent disputer une finale dans quelques heures et ils sont K.O. Vous aurez ça sur la conscience Air Sénégal ? Ils vont se réveiller, fatigués et déçus de ne pas avoir leur famille à leur côté. Et vous dites Sponsor officiel des lions. Alors que vous ne pouvez même pas approvisionner un vol à leur famille. Vous êtes des sans âmes », fait savoir la femme de Cheikhou Kouyaté, Mounass Seck. Même son de cloche du côté de l’épouse d’Idrissa Gana Gueye, Pauline Gueye, qui martèle en ces termes : « Bon, on rentre sur Dakar ! On va positiver et se dire qu’on réservera un bel accueil à nos Lions, qui n’ont pas vu leurs familles, femmes et enfants depuis des semaines et qui attendaient avec impatience… On ne sera pas sur place pour les soutenir comme prévu malheureusement mais d’ici, du Sénégal tous ensemble on va leur donner toute notre force, nos bonnes ondes, on va prier et In sha Allah on va remporter cette coupe… On sait qu’ils auraient aimé avoir leurs proches avec eux aujourd’hui mais j’espère que les organisateurs sauront se rattraper et nous permettre d’accueillir nos maris, frères, fils dans la joie !!! Pour oublier cette nuit horrible Et la déception infligée à nos joueurs !!! », déclare la femme du joueur, milieu terrain, Idrissa Gana Gueye.